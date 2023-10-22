ua en ru
Вс, 22 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Присоединение "Хезболлы" к войне в Израиле станет "разрушительным" для Ливана, - Нетаньяху

Израиль, Воскресенье 22 октября 2023 19:48
UA EN RU
Присоединение "Хезболлы" к войне в Израиле станет "разрушительным" для Ливана, - Нетаньяху Фото: премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Присоединение исламистского движения "Хезболла" к войне в Израиле станет "разрушительным" для Ливана.

Об этом заявил Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Значение для "Хизбаллы" и для государства Ливан будет разрушительным, но мы готовы к любому сценарию", - сказал Нетаньяху.

Нетаньяху заявил, что в настоящее время Израиль ведет битву за жизнь, битву за дом.

" Это не преувеличение; это война. Это "быть или прекратить" – они должны прекратить", - подчеркнул премьер.

Нападение ХАМАСа на Израиль и напряженность с "Хезболлой"

7 октября боевики ХАМАС из сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории Израиля были выпущены тысячи ракет и снарядов. С этого времени начала расти напряженность и с "Хезболлой". Речь идет о ежедневных столкновениях между сторонами вдоль израильско-ливанской границы.

Поддерживаемые Ираном боевики в последние дни несколько раз обстреляли ракетами израильские аванпосты и силы на границе. По данным СМИ, Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность военного ответа на случай нападения "Хезболлы" на Израиль.

19 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам террористов "Хезболлы" в Ливане.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль
NEWS
Атаки на Авдеевку увеличили российские потери на 90%, - британская разведка
Атаки на Авдеевку увеличили российские потери на 90%, - британская разведка
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ