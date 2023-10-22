Присоединение "Хезболлы" к войне в Израиле станет "разрушительным" для Ливана, - Нетаньяху

Присоединение исламистского движения "Хезболла" к войне в Израиле станет "разрушительным" для Ливана.

Об этом заявил Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Значение для "Хизбаллы" и для государства Ливан будет разрушительным, но мы готовы к любому сценарию", - сказал Нетаньяху.

Нетаньяху заявил, что в настоящее время Израиль ведет битву за жизнь, битву за дом.

" Это не преувеличение; это война. Это "быть или прекратить" – они должны прекратить", - подчеркнул премьер.

Нападение ХАМАСа на Израиль и напряженность с "Хезболлой"

7 октября боевики ХАМАС из сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории Израиля были выпущены тысячи ракет и снарядов. С этого времени начала расти напряженность и с "Хезболлой". Речь идет о ежедневных столкновениях между сторонами вдоль израильско-ливанской границы.

Поддерживаемые Ираном боевики в последние дни несколько раз обстреляли ракетами израильские аванпосты и силы на границе. По данным СМИ, Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность военного ответа на случай нападения "Хезболлы" на Израиль.

19 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам террористов "Хезболлы" в Ливане.

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