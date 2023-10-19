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Ізраїль атакував об’єкти "Хезболли" в Лівані, - ЦАХАЛ

Четвер 19 жовтня 2023 05:47
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Ізраїль атакував об’єкти "Хезболли" в Лівані, - ЦАХАЛ Фото: Ізраїль завдав ударів по об'єктах Хезболли (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по об'єктах терористів "Хезболли" в Лівані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦАХАЛ.

"За останні кілька годин Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об'єктах, що належать "Хезболлі", вздовж ліванського кордону. Це стало відповіддю на обстріли в середу", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додають, що серед уражених цілей – спостережний пункт, який виходить до моря, звідки були випущені протитанкові ракети по Рош-га-Нікрі.

Напад ХАМАСу на Ізраїль та напруженість із "Хезболлою"

7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території Ізраїлю було випущено тисячі ракет і снарядів. Відтоді почала зростати напруженість і з "Хезболлою". Йдеться про щоденні сутички між сторонами вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.

Підтримувані Іраном бойовики за останні дні кілька разів обстріляли ракетами ізраїльські аванпости і сили на кордоні. За даними ЗМІ, Сполучені Штати Америки розглядають можливість військової відповіді на випадок нападу "Хезболли" на Ізраїль.

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ХАМАС Ізраїль Хезболла Ливан
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