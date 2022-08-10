Чи приїде МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: що кажуть в "Енергоатомі"
Міжнародне агентство атомної енергії (МАГАТЕ) може приїхати на Запорізьку АЕС лише за наявності гарантій безпеки, яку можна забезпечити, якщо ввести на станцію миротворчий контингент ООН.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.
"Зараз ми не можемо гарантувати безпеку, оскільки від Запоріжжя до ЗАЕС більше 50 блокпостів із озброєними людьми. Ми про це говорили, і президент про це говорив на зустрічі з Гроссі (Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, - ред.). Те, що пропонувалося - запровадити миротворчий контингент ООН ("блакитні каски", - ред.) на станцію, і тоді у складі цього контингенту може бути місія МАГАТЕ", - розповів він.
За його словами, кілька переговорів було з МАГАТЕ з приводу їхнього приїзду.
"І у всіх заявах, які ми робили, ми говорили, що треба визнати, що основна проблема безпеки ЗАЕС - це присутність там загарбників і те, що вони там роблять. І радикальним рішенням є встановлення демілітаризованої зони на території станції та навколо неї. Ми це просили зробити від початку. І після цього може приїхати місія, і ми зможемо забезпечити її безпеку", - додав Котін.
Як повідомлялося, про те, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі має намір приїхати на захоплену Запорізьку АЕС або відправити місію стало відомо ще на початку червня.
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