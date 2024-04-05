В Придністров'ї знову жаліються на "атаку дрона"

Як пише пресслужба, сьогодні, 5 квітня, о 14:35 за київським часом, дрон-камікадзе нібито атакував військову частину "Міністерства оборони "ПМР" у Рибницькому районі. Район розташований за шість кілометрів від кордону з Україною.

"Метою була радіолокаційна станція, якій було завдано незначних пошкоджень, жертв немає. На місці працює слідчо-оперативна група. Порушено кримінальну справу", - додає пресслужба "відомства".

Не перша "атака"

17 березня ЗМІ Придністровського регіону Молдови заявили про нібито "приліт" по військовій частині, втім, Кишинів одразу заперечив це. Влада Молдови заявила, що жодної атаки не було, а інформаційний вкид є спробою навести страху та паніки.

Представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсова, в коментарі РБК-Україна, повідомив, що це російська провокація.

Крім того, у Центрі протидії дезінформації заявили, що Росія сама здійснила провокацію у Придністров’ї з атакою військової частини дроном-камікадзе. А в Інституті вивчення війни (ISW) стверджували, що атака безпілотника є спробою РФ дестабілізувати ситуацію в Молдові.