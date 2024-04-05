В Придністров'ї знову жаліються на "атаку дрона"

В Придністров'ї, вдруге за останні тижні, стверджують про "атаку безпілотника". Цього разу нібито знову по військові частині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу так званого "Міністерства державної безпеки" Придністров'я.
Як пише пресслужба, сьогодні, 5 квітня, о 14:35 за київським часом, дрон-камікадзе нібито атакував військову частину "Міністерства оборони "ПМР" у Рибницькому районі. Район розташований за шість кілометрів від кордону з Україною.
"Метою була радіолокаційна станція, якій було завдано незначних пошкоджень, жертв немає. На місці працює слідчо-оперативна група. Порушено кримінальну справу", - додає пресслужба "відомства".
17 березня ЗМІ Придністровського регіону Молдови заявили про нібито "приліт" по військовій частині, втім, Кишинів одразу заперечив це. Влада Молдови заявила, що жодної атаки не було, а інформаційний вкид є спробою навести страху та паніки.
Представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсова, в коментарі РБК-Україна, повідомив, що це російська провокація.
Крім того, у Центрі протидії дезінформації заявили, що Росія сама здійснила провокацію у Придністров’ї з атакою військової частини дроном-камікадзе. А в Інституті вивчення війни (ISW) стверджували, що атака безпілотника є спробою РФ дестабілізувати ситуацію в Молдові.
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