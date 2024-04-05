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В Приднестровье снова жалуются на "атаку дрона"

Фото: в Приднестровье снова жалуются на "атаку дрона" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Приднестровье, второй раз за последние недели, утверждают о "атаке беспилотника". На этот раз якобы снова по военной части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу так называемого "Министерства государственной безопасности" Приднестровья.

Как пишет пресс-служба, сегодня, 5 апреля, в 14:35 по киевскому времени, дрон-камикадзе якобы атаковал воинскую часть "Министерства обороны "ПМР" в Рыбницком районе. Район расположен в шести километрах от границы с Украиной.

"Целью была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения, жертв нет. На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело", - добавляет пресс-служба "ведомства".

Не первая "атака"

17 марта СМИ Приднестровского региона Молдовы заявили о якобы "прилете" по воинской части, впрочем, Кишинев сразу опроверг это. Власти Молдовы заявили, что никакой атаки не было, а информационный вброс является попыткой навести страх и панику.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсова, в комментарии РБК-Украина, сообщил, что это российская провокация.

Кроме того, в Центре противодействия дезинформации заявили, что Россия сама осуществила провокацию в Приднестровье с атакой воинской части дроном-камикадзе. А в Институте изучения войны (ISW) утверждали, что атака беспилотника является попыткой РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове.

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Молдова