Придністров'я перейшло на режим "економії газу": що відбувається

Енергокриза в Молдові

Як ми писали раніше, на початку року у Придністров'ї виникла енергетична криза. Це сталось після того, як Україна з 1 січня 2025 року припинила транзит російського газу в Європу та Молдову.

Однак тоді Україна заявляла про готовність надати допомогу у вирішенні проблеми у Придністров'ї. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може надати вугілля.

Окрім цього Молдова та влада невизнаного Придністров'я підписали угоду про газову позику, в рамках якої Кишинів надасть Тирасполю позику у 3 мільйонів кубічних метрів природного газу.