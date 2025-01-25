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Україна готова надати Молдові вугілля і відправити фахівців на ДРЕС, - Зеленський

Київ, Субота 25 січня 2025 14:56
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Україна готова надати Молдові вугілля і відправити фахівців на ДРЕС, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна готова надати Молдові вугілля для подолання енергетичної кризи. Також Україна може відправити своїх фахівців на Молдовську ДРЕС для збільшення вироблення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на пресконференції з президенткою Молдови Майєю Санду.

За словами Зеленського, Україна може надати вугілля Молдові, зокрема і постачати його в невизнане Придністров'я для вироблення електроенергії. Він додав, що РФ постачала у Тирасполь антрацит, який вкрала на окупованих територіях України.

Президент пояснив, що Молдовська ДРЕС може виробляти в 10 разів більше електроенергії - з 220 мегаватів до 2 гігават. Глава держави наголосив, що Україна готова відправити у Придністров'я своїх людей.

"Якщо наші люди туди зайдуть, вона буде спроможна видавати 2 гігавати точно. Тобто у 10 разів більше і більше, ніж це потрібно. Якщо ми даємо їм вугілля за низьку ціну, або навіть безкоштовно, то можемо замість цього вугілля отримати електроенергію. Це справедливо: ми даємо вугілля, вони отримують електрику для себе, для всієї Молдови, ми отримуємо електрику для себе", - сказав Зеленський.

Він додав, що завдяки співпраці України та Молдови можна забезпечити всю Молдову електрикою і знизити ціну на електрику на всій території на 30%.

"У мене є лист від пана Красносельського (так званий "президент" Придністров'я, - ред.) з Тирасполя. Лист, я вважаю, неконкретний. Такі ж листи вони відправили іншим країнам. Я вважаю, що якщо діячі Тирасполю будуть і надалі чекати милості з Москви, замість того, щоб дати електрику людям, то їх листи - це намагання перекласти відповідальність за страждання людей", - зазначив президент.

За його словами, Україна та Молдова можуть разом забезпечити стабільне виробництво електроенергії на 10 років вперед. Відповідні рішення сторони домовилися доручити командам.

Енергокриза в Придністров'ї

З 1 січня Україна припинила транзит російського газу в Європу та Молдову. Невизнане Придністров'я припинило отримувати газ з РФ, що викликало енергетичну кризу.

Місцева Молдавська ДРЕС продовжує працювати на запасах мазуту та вугілля. Але вони скоро можуть вичерпатися. ДРЕС також постачає електрику у Кишинів.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти з вирішенням енергокризи в Придністров'ї.

Втім, так звана влада окупованого росіянами регіону відмовляється. ЗМІ повідомляли, що РФ планує купувати газ в Європі для Придністров’я.

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