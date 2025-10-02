Приднестровье перешло на режим "экономии газа": что происходит

Энергокризис в Молдове

Как мы писали ранее, в начале года в Приднестровье возник энергетический кризис. Это произошло после того, как Украина с 1 января 2025 года прекратила транзит российского газа в Европу и Молдову.

Однако тогда Украина заявляла о готовности оказать помощь в решении проблемы в Приднестровье. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может предоставить уголь.

Кроме этого Молдова и власти непризнанного Приднестровья подписали соглашение о газовом займе, в рамках которого Кишинев предоставит Тирасполю заем в 3 миллионов кубических метров природного газа.