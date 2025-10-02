RU

Приднестровье перешло на режим "экономии газа": что происходит

Фото: так называемое Приднестровье на полторы недели ввело режим экономии газа (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

В так называемом Приднестровье на полторы недели ввели режим экономии газа. Самопровозглашенные власти утверждают, что "угрозы обесточивания домохозяйств и социальной инфраструктуры нет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал "Первый Приднестровский".

Режим экономии газа

2 октября в Тирасполе сообщили, что в регионе на полторы недели вводится режим экономии газа.

Так называемый "первый вице-премьер" Сергей Оболоник объяснил это "неблагоприятными внешними обстоятельствами, связанными с необходимостью восстановления финансового потока помощи Российской Федерации".

Он отметил, что обычные жители "не должны почувствовать никаких проблем".

В непризнанном Приднестровье в приоритетном порядке будет производство электроэнергии для населения, бытовых и гуманитарных нужд. После завершения этого периода все потребители и потребности Приднестровья будут обеспечиваться газом в нормальном режиме.

 

Энергокризис в Молдове

Как мы писали ранее, в начале года в Приднестровье возник энергетический кризис. Это произошло после того, как Украина с 1 января 2025 года прекратила транзит российского газа в Европу и Молдову.

Однако тогда Украина заявляла о готовности оказать помощь в решении проблемы в Приднестровье. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может предоставить уголь.

Кроме этого Молдова и власти непризнанного Приднестровья подписали соглашение о газовом займе, в рамках которого Кишинев предоставит Тирасполю заем в 3 миллионов кубических метров природного газа.

