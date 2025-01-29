Кишинів та Тирасполь погодили газову позику для Придністров'я

Молдова та влада невизнаного Придністров'я підписали угоду про газову позику. Це допоможе уникнути енергетичної кризи у невизнаному регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. голови правління компанії "Молдовагаз" Вадима Чебана в Telegram.

Контракт підписали АТ "Молдовагаз" і ТОВ "Тираспольтрансгаз". Молдова зобов'язалася надати Придністров'ю позику у 3 мільйонів кубічних метрів природного газу. Цей обсяг газу має бути повернуто до 1 березня 2025 року.

Як зазначив Чебан, цей об'єм газу потрібен для підтримки функціональності газової системи Придністров’я.

Постачання здійснюватиметься на підставі заявок, що надходять від ТОВ "Тираспольтрансгаз".

Нагадаємо, що напередодні Молдова повідомила, що надасть Придністров'ю 3 мільйони кубічних метрів газу, а кошти для цього забезпечить Єврокомісія. Проте у Тирасполі заявили, що Росія надасть кредит для оплати газу, який невизнаний регіон почне отримувати з Європи.