Кишинів та Тирасполь погодили газову позику для Придністров'я
Молдова та влада невизнаного Придністров'я підписали угоду про газову позику. Це допоможе уникнути енергетичної кризи у невизнаному регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. голови правління компанії "Молдовагаз" Вадима Чебана в Telegram.
Контракт підписали АТ "Молдовагаз" і ТОВ "Тираспольтрансгаз". Молдова зобов'язалася надати Придністров'ю позику у 3 мільйонів кубічних метрів природного газу. Цей обсяг газу має бути повернуто до 1 березня 2025 року.
Як зазначив Чебан, цей об'єм газу потрібен для підтримки функціональності газової системи Придністров’я.
Постачання здійснюватиметься на підставі заявок, що надходять від ТОВ "Тираспольтрансгаз".
Нагадаємо, що напередодні Молдова повідомила, що надасть Придністров'ю 3 мільйони кубічних метрів газу, а кошти для цього забезпечить Єврокомісія. Проте у Тирасполі заявили, що Росія надасть кредит для оплати газу, який невизнаний регіон почне отримувати з Європи.
Енергокриза в Придністров'ї
Варто зазначити, що енергетична криза у невизнаному Придністров'ї виникла після того, як Україна припинила транзит російського газу в Європу та Молдову 1 січня 2025 року.
Регіон таким чином перестав отримувати газ з Росії. Місцева Молдавська ДРЕС продовжує працювати на запасах мазуту та вугілля.
Україна заявила про готовність надати допомогу з вирішенням проблеми у Придністров'ї. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може надати вугілля, а також направити фахівців на Молдовську ДРЕС, яка, за його словами, може виробляти в 10 разів більше електроенергії.
Зеленський запропонував, щоб Україна за допомогу Придністров'ю отримала надлишок електроенергії.
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