У Придністров'ї запроваджують графіки відключень світла

У Придністров'ї сьогодні, 3 січня, ввечері діятимуть віялові відключення електроенергії. Це пов'язано з дефіцитом в енергосистемі регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так зване "міністерство економічного розвитку "ПМР" у Telegram .

За даними "відомства", з 18:00 і до 22:00 у регіоні діятимуть графіки відключень електроенергії, оскільки жителі наразі споживають більше електрики, ніж виробляє енергосистема.

Світло планують відключати на годину в містах Тирасполь, Рибниця і Бендери, а також низці сіл.

"У зв'язку з тривалістю технологічного процесу час відключення-включення електроенергії може бути збільшено до 30 хвилин", - уточнили в "міністерстві".