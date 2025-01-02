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Молдова запропонувала Придністров'ю допомогу з покупкою газу

Молдова, Четвер 02 січня 2025 16:12
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Молдова запропонувала Придністров'ю допомогу з покупкою газу Фото: Молдова пропонує допомогти Придністров'ю купувати газ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Молдова пропонує Придністров’ю допомогу в закупівлі газу. Регіон з 1 січня залишився без постачання російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника компанії "Молдовагаз" Вадима Чебана.

Чебан розповів, що Молдова запропонувала допомогу невизнаному Придністров’ю в організації закупівлі газу. За його словами, офіційну пропозицію від "Молдовагаз" було надіслано керівництву придністровського "Тираспольтрансгазу".

Він зазначив, що "Молдовагаз" разом з АТ "Енергоком" готові надати технічну й комерційну підтримку для організації закупівель природного газу на європейських платформах.

"АТ "Молдовагаз", спільно з АТ "Енергоком", готове надати спільну дію, включаючи технічну та комерційну підтримку, ТОВ "Тираспольтрансгаз" в організації закупівель природного газу на будь-якій європейській газовій платформі на ринкових умовах для забезпечення жителів лівого берега Дністра енергоресурсами у виниклій кризовій ситуації", - сказав керівник "Молдовагаз".

За даними заяви Чебана, газ може постачатися до кордону з Молдовою всіма доступними альтернативними маршрутами на основі агентської угоди між "Молдовагаз" і "Тираспольтрансгазом".

Ситуація з електроенергією у Молдові

Зауважимо, що від кінця 2022 року "Газпром" постачав в Молдову майже 6 млн кубометрів газу. Увесь обсяг газу спрямовувався у Придністров'я, де його використовували для побутових потреб і для генерації електроенергії Молдавської ГРЕС, яку споживали обидва береги Дністра.

Однак нещодавно президент Молдови Мая Санду заявила, що її країна може не отримувати російський газ з нового року.

Пізніше російський "Газпром" оголосив про припинення постачання газу до Молдови з 1 січня 2025 року.

В матеріалі РБК-Україна можна детальніше дізнатись про можливість енергетичної кризи в Молдові та чому в цьому зацікавлена Росія.

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