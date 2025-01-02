Молдова запропонувала Придністров'ю допомогу з покупкою газу
Молдова пропонує Придністров’ю допомогу в закупівлі газу. Регіон з 1 січня залишився без постачання російського газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника компанії "Молдовагаз" Вадима Чебана.
Чебан розповів, що Молдова запропонувала допомогу невизнаному Придністров’ю в організації закупівлі газу. За його словами, офіційну пропозицію від "Молдовагаз" було надіслано керівництву придністровського "Тираспольтрансгазу".
Він зазначив, що "Молдовагаз" разом з АТ "Енергоком" готові надати технічну й комерційну підтримку для організації закупівель природного газу на європейських платформах.
"АТ "Молдовагаз", спільно з АТ "Енергоком", готове надати спільну дію, включаючи технічну та комерційну підтримку, ТОВ "Тираспольтрансгаз" в організації закупівель природного газу на будь-якій європейській газовій платформі на ринкових умовах для забезпечення жителів лівого берега Дністра енергоресурсами у виниклій кризовій ситуації", - сказав керівник "Молдовагаз".
За даними заяви Чебана, газ може постачатися до кордону з Молдовою всіма доступними альтернативними маршрутами на основі агентської угоди між "Молдовагаз" і "Тираспольтрансгазом".
Ситуація з електроенергією у Молдові
Зауважимо, що від кінця 2022 року "Газпром" постачав в Молдову майже 6 млн кубометрів газу. Увесь обсяг газу спрямовувався у Придністров'я, де його використовували для побутових потреб і для генерації електроенергії Молдавської ГРЕС, яку споживали обидва береги Дністра.
Однак нещодавно президент Молдови Мая Санду заявила, що її країна може не отримувати російський газ з нового року.
Пізніше російський "Газпром" оголосив про припинення постачання газу до Молдови з 1 січня 2025 року.
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