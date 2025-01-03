Приднестровье отказалось от закупки европейского газа вместо российского

Иллюстративное фото: Приднестровье не будет покупать европейский газ (Getty Images)

Так называемые "власти" Приднестровья не захотели покупать европейский газ вместо российского. Они отклонили предложение помощи от Молдовы.

Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии IPN заявил исполняющий обязанности главы "Молдовагаз" Вадим Чебан.

По его словам, "власти" Приднестровья объяснили отказ от европейского газа из-за “более высоких и нестабильных цен". При этом Тирасполь заявил, что ожидает возобновления поставок газа от "Газпрома" по контракту, действие которого завершится в 2026 году.