Приднестровье может получить от России газ в особом статусе, - ISW

"Президент" Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что Россия вскоре передаст непризнанной автономии газ в качестве "гуманитарной помощи". Однако он не уточнил дату и способ поставки топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что с 10 по 14 января Красносельский посетил Москву, где провел переговоры с Министерством энергетики России о возможных поставках газа в Приднестровье.

По итогам переговоров, "глава" непризнанной "республики" отметил, что Россия обеспечит Приднестровье достаточным количеством газа для тепловой энергетики, промышленных предприятий и гражданского использования.

В то же время, по его словам, Россия не будет поставлять газ остальной территории Республики Молдова.