Не війська РФ: експерт назвав реальну загрозу з Придністров’я для України
З Придністров’я поширюються найбільш токсичні Telegram-канали, які розповсюджують дезінформацію в Україні, а також відбувається вербування громадян для здійснення терактів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив завідувач Лабораторії протидії дезінформації КНЕУ Віталій Кулик під час круглого столу "Як наблизити кінець конфлікту в Придністровському регіоні Республіки Молдова?".
За його словами, Росія активно розігрує карту дестабілізації ситуації в Молдові, використовуючи також придністровську карту.
"Вона використовує Придністров’я для тиску на Республіку Молдова і на нас також. Звичайно, російський військовий потенціал, який знаходиться в Придністров’ї, не є настільки небезпечним для Збройних Сил України", - зазначив експерт.
Кулик нагадав, що у 2014 та 2022 роках з території Придністров’я здійснювалися вилазки диверсійних груп в Україну та проводилися інформаційні кампанії.
"З Придністров’я адмініструються найбільш токсичні телеграм-канали, які поширюють дезінформацію на території України. Звідти відбувається вербування українців для здійснення терактів - і це встановлені факти", - заявив він.
Експерт наголосив, що це дійсно є однією з точок викликів для національної безпеки України.
"І Україна разом з Молдовою та європейськими партнерами зацікавлена в тому, щоб ситуація була принаймні контрольованою, якщо не вирішена", - додав він.
Заборона Telegram в Україні
Після теракту у Львові, внаслідок якого загинула поліцейська, заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук запропонувала заблокувати Telegram в Україні через вербування, яке ведеться через цей месенджер.
Своєю чергою, керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що ще у 2024 році пропонував обмежити Telegram в Україні, але не блокувати його повністю.
Обмеження месенджера підтримує й міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Водночас соціологічне опитування показало, що понад 75% українців не підтримують блокування Telegram, проте виступають за посилення контролю з боку правоохоронців.