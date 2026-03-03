Не войска РФ: эксперт назвал реальную угрозу из Приднестровья для Украины
Из Приднестровья распространяются наиболее токсичные Telegram-каналы, которые распространяют дезинформацию в Украине, а также происходит вербовка граждан для совершения терактов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заведующий Лабораторией противодействия дезинформации КНЭУ Виталий Кулик во время круглого стола "Как приблизить конец конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова?".
По его словам, Россия активно разыгрывает карту дестабилизации ситуации в Молдове, используя также приднестровскую карту.
"Она использует Приднестровье для давления на Республику Молдова и на нас также. Конечно, российский военный потенциал, который находится в Приднестровье, не является настолько опасным для Вооруженных Сил Украины", - отметил эксперт.
Кулик напомнил, что в 2014 и 2022 годах с территории Приднестровья осуществлялись вылазки диверсионных групп в Украину и проводились информационные кампании.
"Из Приднестровья администрируются наиболее токсичные телеграм-каналы, которые распространяют дезинформацию на территории Украины. Оттуда происходит вербовка украинцев для совершения терактов - и это установленные факты", - заявил он.
Эксперт подчеркнул, что это действительно является одной из точек вызовов для национальной безопасности Украины.
"И Украина вместе с Молдовой и европейскими партнерами заинтересована в том, чтобы ситуация была по крайней мере контролируемой, если не решена", - добавил он.
Запрет Telegram в Украине
После теракта во Львове, в результате которого погибла полицейская, заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук предложила заблокировать Telegram в Украине из-за вербовки, которая ведется через этот мессенджер.
В свою очередь, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что еще в 2024 году предлагал ограничить Telegram в Украине, но не блокировать его полностью.
Ограничение мессенджера поддерживает и министр внутренних дел Игорь Клименко.
В то же время социологический опрос показал, что более 75% украинцев не поддерживают блокировку Telegram, однако выступают за усиление контроля со стороны правоохранителей.