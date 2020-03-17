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Приднестровье ввело чрезвычайное положение из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 11:42
Приднестровье ввело чрезвычайное положение из-за коронавируса
Фото: лидер Приднестровья Вадим Красносельский (пресс-служба "президента ПМР")

Тирасполь ввел чрезвычайное положение на 19 дней

Непризнанное Приднестровье в связи с пандемией коронавируса ввело чрезвычайное положение. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что так называемый лидер Приднестровья Вадим Красносельский подписал указ о введении чрезвычайного положения. Данный режим в Приднестровье начал действовать с полуночи 17 марта, чрезвычайное положение введено сроком на 19 дней.

На территории Приднестровья принимаются обширные карантинные и дезинфекционные меры, въезд в регион запрещен иностранцам, за исключением дипломатов и членов международных организаций. Также запрещено проведение публичных мероприятий и закрыты рестораны, салоны красоты, развлекательные центры, кинотеатры, театры.

Напомним, ранее сообщалось, что Молдова прекратила все полеты в Европу. Запрет на полеты в Европу вступил в силу с воскресенья, 15 марта, и продлится до 29 марта. Такие меры правительство приняло для сдерживания распространения коронавируса.

Кроме того, на прошлой неделе правительство Молдовы ввело штрафы за распространение паники из-за коронавируса.

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Новости Украины Приднестровьечрезвычайное положениеКоронавирус
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