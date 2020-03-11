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Власти Молдовы вводят штрафы за распространение паники из-за коронавируса

Новости » Происшествия     11.03.2020 - 15:24
Власти Молдовы вводят штрафы за распространение паники из-за коронавируса
Фото: Игорь Додон (remlin.ru)

Молдова активизирует противодействие коронавирусу

Правительство Молдовы намерено ввести штрафы за распространение паники из-за вспышки коронавируса. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон, передают молдавские СМИ.

По его словам, Высший совет безопасности Молдовы принял решение создать ячейку для управления ситуацией в связи с распространением вируса. Руководить будет сам Додон или премьер-министр Ион Кику.

Правоохранительные органы Молдовы будут следить за тем, чтобы бизнес не воспользовался паникой среди граждан и не повысил цены на продукты и медицинские товары. Додон подчеркнул, что в вопросе коронавируса налажен контакт и с приднестровской администрацией. В частности, официальный Кишинев поставляет тесты в Тирасполь, на сегодня проверены четыре человека, которые летели в одном самолете с зараженной молдаванкой.

Кроме того, на сегодняшнем заседании правительство Молдовы утвердит штрафы для тех, кто провоцирует панику среди населения. По словам Додона, наказание также может предполагать тюремное заключение.

Напомним, на прошлой неделе Министерство здравоохранения Молдовы подтвердило первый случай заболевания коронавирусом. Зараженной оказалась 48-летняя женщина, которая вернулась в Кишинев из Италии. На сегодня известно о трех случаях коронавируса в стране.

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