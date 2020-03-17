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Придністров'я запровадило надзвичайний стан через коронавірус

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 11:42
Придністров'я запровадило надзвичайний стан через коронавірус
Фото: лідер Придністров'я Вадим Красносельський (прес-служба президента ПМР")

Тирасполь ввів надзвичайний стан на 19 днів

Невизнане Придністров'я у зв'язку з пандемією коронавіруса запровадило надзвичайний стан. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що так званий лідер Придністров'я Вадим Красносельський підписав указ про введення надзвичайного стану. Даний режим в Придністров'ї почав діяти з опівночі 17 березня, надзвичайний стан введено строком на 19 днів.

На території Придністров'я приймаються великі карантинні та дезінфекційні заходи, в'їзд в регіон іноземцям заборонено, за винятком дипломатів і членів міжнародних організацій. Також заборонено проведення публічних заходів та закрито ресторани, салони краси, розважальні центри, кінотеатри, театри.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Молдова припинила всі польоти до Європи. Заборона на польоти до Європи набуло чинності з неділі, 15 березня і триватиме до 29 березня. Такі заходи уряд ухвалив для стримування поширення коронавірусу.

Крім того, минулого тижня уряд Молдови ввів штрафи за поширення паніки через коронавірус.

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Новини України Приднестровьенадзвичайний станКоронавірус
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