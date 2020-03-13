Молдова прекращает все полеты в Европу

Фото: Ион Кику (noi.md)

Двухнедельный запрет на полеты вступает в силу с 15 марта

Молдова прекращает полеты на все европейские направления на две недели из-за распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 13 марта, заявил премьер-министр Ион Кику, передает Reuters.

По его словам, запрет на полеты в Европу вступает в силу с воскресенья, 15 марта, и продлится до 29 марта. Такие меры правительство Молдовы приняло для сдерживания распространения коронавируса.

Отметим, по состоянию на 13 марта в Молдове подтверждены шесть случаев инфицирования коронавируса. При этом смертельных исходов не было зафиксировано.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство Чехии из-за коронавируса в стране с 16 марта вводит полный запрет на въезд иностранцев, а также на выезд своих граждан. Гражданам Чехии тоже запретят покидать страну.

Также сообщалось, что Словакия с 13 марта ограничила пропуск на свою территорию из-за распространения коронавируса. Въезд разрешен только словакам и тем, кто имеет вид на жительство. Также приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение.

Кроме этого сообщалось, что правительство Непала отменило все разрешения на восхождения на Эверест с 14 марта по 30 апреля из-за распространения короанвируса в мире.