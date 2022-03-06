Приднестровье пока исключает свое участие в войне против Украины

Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика находится в повышенной степени боевой готовности, но пока исключает свое участие в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального Штаба ВСУ.

При этом также сообщается о том, что большинство военнослужащих Приднестровья не хотят участвовать в боевых действиях на территории Украины.

"Глава самопровозглашенной ПМР Красносельский пока исключает возможность привлечения подразделений ВС ПМР в войне России против Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, президент США Джо Байден обратился к россиянам и призвал их остановить агрессию РФ против Украины. Он подчеркнул, что не верит, что жители России хотят войны против народа, с которыми их связывают глубокие родственные, исторические и культурные отношения.

Мы также писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Он подчеркнул, что Украина в своих не стреляет и призвал бороться за Украину.

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