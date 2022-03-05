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Украина в своих не стреляет. Зеленский обратился к жителям оккупированого Донбасса

Новина українською →
Киев, Суббота 05 марта 2022 21:52
Украина в своих не стреляет. Зеленский обратился к жителям оккупированого Донбасса Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем выступлении отдельно обратился к жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление главы государства.

"Донбасс, вспомни, как о тебе говорили. Донбасс никто не ставил на колени и ни кому поставить не дано. Эти слова в Донецке, эти слова в Луганске знает каждый. Их часто повторяли, раньше, аж до сейчас. Донбасс, сейчас самое время. Мы обращаемся к ко всем людям на временно оккупированных территориях. Ко всем, кто нас слышит... Боритесь. Боритесь за свои права, за Украину. Вместе со всеми другими украинскими городами", – призвал Зеленский.

Отдельно президент обратился к тем, кто поверил российскому ТВ, что Украина якобы ненавидит регион и нападет на него. Также он попросил сравнить Донецк после 8 лет войны и Харьков после всего восьми дней, посмотреть на разрушенные Россией города.

" Она все сделала на ваших глазах. Поэтому защищайтесь, иначе она заберет и ваши жизни и ваши дома. Украина в своих не стреляет, мы не взрываем жилые дома. Все на Донбассе для нас были и будут украинцами", – добавил Зеленский.

К слову, глава государства призвал украинцев идти в наступление для недопущения появления новых "ЛДНР".

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