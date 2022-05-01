В Приднестровье готовили спецвыпуск газеты 2 мая с обращением к Путину. В Тирасполе опровергают

Как отмечают в ВСУ, в преддверии 2 мая продолжается кампания противника по расшатыванию ситуации в Одессе, пограничных регионов и попыткам подстрекательства со стороны пророссийских сил.

"Так, оперативным путем получена информация о диверсионной заготовке - тираже газеты "Приднестровье" от 2 мая 2022 года с якобы официальным обращением жителей Приднестровья к путину с просьбой о защите от нападения украинских Вооруженных Сил. Оглашением этой провокации действия вражеских сил дискредитированы", - говорится в публикации.

О такой провокации 30 апреля появились сведения также в Telegram-канале NEXTA, где была опубликована якобы заготовленная страница данного спецвыпуска газеты "Приднестровье", с указанной датой 2 мая.

"Судя по всему, до начала "освободительной" операции в Приднестровье осталось совсем немного", - подписано фото такой "страницы будущего".

фото: t.me/nexta_live

Как видно на снимке, в материале газеты рассказывается о "кровавых терактах", "многочисленных нападениях", "уничтоженных основных силах диверсантов", а также о "десятках убитых" жителей непризнанного Приднестровья. Далее - якобы обращение граждан "ПМР" к руководителю Кремля Путину с просьбой "оказать содействие и поддержку".

При этом стоит отметить, что главный редактор газеты "Приднестровье" Александр Карасев опроверг подлинность такого материала, назвав "явным фейком".

"Сегодня вышел субботний выпуск, следующий номер выйдет 5 мая. Никакого дополнительного спецвыпуска не было", - прокомментировал он местным СМИ.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что РФ продолжает прибегать к распространению дезинформации, и запугивает жителей Приднестровья всевозможными угрозами со стороны Украины.