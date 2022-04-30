Нагнетают ситуацию. Оккупанты рассказывают жителям Приднестровья об угрозе из Украины

Российская Федерация продолжает прибегать к распространению дезинформации. На Бессарабском направлении российские военные рассказывают населению Приднестровья об угрозе со стороны Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"На Бессарабском направлении оккупанты распространяют дезинформацию об угрозе населению Приднестровского региона Республики Молдова со стороны Украины.",- пишет пресс-служба Генштаба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в прокремлевские СМИ распространяют фейки о том, что для населения Приднестровья, якобы, существует угроза со стороны Украины.

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