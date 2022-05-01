У Придністров'ї готували спецвипуск газети 2 травня зі зверненням до Путіна. У Тирасполі спростовують

Як зазначають у ЗСУ, напередодні 2 травня триває кампанія противника з розхитування ситуації в Одесі, прикордонних регіонів та спроб підбурювання з боку проросійських сил.

"Так, оперативним шляхом отримано інформацію про диверсійну заготовку - тираж газети "Приднестровье" від 2 травня 2022 року із нібито офіційним зверненням жителів Придністров’я до путіна із проханням про захист від нападу українських Збройних Сил. Наданням розголосу цієї провокації дії ворожих сил дискредитовано", - йдеться в публікації.

Про таку провокацію 30 квітня з'явилися відомості також в Telegram-каналі NEXTA, де була опублікована нібито заготовлена сторінка даного спецвипуску газети "Придністров'я", із зазначеною датою 2 травня.

"Судячи з усього, до початку "визвольної" операції в Придністров'ї залишилося зовсім небагато", - підписано фото такої "сторінки майбутнього".

фото: t.me/nexta_live

Як видно на знімку, в матеріалі газети розповідається про "криваві теракти", "численні напади", "знищені основні сили диверсантів", а також про "десятки вбитих" жителів невизнаного Придністров'я. Далі - нібито звернення громадян "ПМР "до керівника Кремля Путіна з проханням "посприяти та надати підтримку".

При цьому варто зазначити, що головний редактор газети "Придністров'я" Олександр Карасьов спростував справжність такого матеріалу, назвавши "явним фейком".

"Сьогодні вийшов суботній випуск, наступний номер вийде 5 травня. Жодного додаткового спецвипуску не було", - прокоментував він місцевим ЗМІ.

Раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що РФ продовжує вдаватися до поширення дезінформації, і залякує жителів Придністров'я всілякими погрозами з боку України.