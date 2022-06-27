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"Придет время и для самолетов". Завитневич о поставках вооружений от союзников

Фото: Александр Завитневич, глава Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Сергей Пышкин

Каждая страна имеет свою специфику по принятию решений. Придет время и Украина вероятно получит также и самолеты для защиты своей территории.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич.

По словам Завитневича, в первые недели после полномасштабного вторжения России, о предоставлении Украине тяжелого вооружения речь даже и не шла. После того как лидеры других стран собственными глазами увидели зверства, которые совершают оккупанты, мир понял, что речь идет о настоящей войне, а не о небольшом вооруженном конфликте. Позиция большинства стран изменилась.

"Нашим западным партнерам нужно было время на осознание того факта, что это война не только наша. Что мы являемся форпостом сейчас, и воюем не только за себя, но и за весь цивилизованный мир. И тогда начали принимать решения, касающиеся вооружений. Я думаю, что и по самолетам придет время, поверьте",- отметил Завитневич.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны отметил, что громкие заявления президента США Джо Байдена и премьера Британии Бориса Джонсона о том, что их страны предоставят Украине столько оружия, сколько будет необходимо, являются также важными. Большинство стратегических партнеров Украины ориентируются и на решения других стран.

"Они могут помогать не сильно это афишируя. На эти процессы нужно время, мне жаль, что из-за этого мы теряем людей и иногда территории. Но все равно, мне кажется, что понимание у всех уже есть, что эта война никого не обойдет",- добавил Завитневич.

Напомним, РБК-Украина писало, что, по словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, наша страна получит новейший зенитно-ракетный комплекс для противовоздушной обороны (ПВО), которого еще нет у немецкой армии.

Также наше издание писало о том, сколько артиллерии получила Украина от Запада по состоянию на 21 июня.

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