"Прийде час і для літаків". Завітневич про постачання озброєнь від союзників

За словами Завітневича, в перші тижні після повномасштабного вторгнення Росії, про надання Україні важкого озброєння навіть й не йшлося. Після того як лідери інших країн власними очима побачили звірства, яку скоюють окупанти, світ зрозумів, що йдеться про справжню війну, а не про невеличкий збройний конфлікт. Позиція більшості країн змінилася.

"Нашим західним партнерам потрібен був час на усвідомлення того факту, що це війна не тільки наша. Що ми є форпостом зараз, і воюємо не тільки за себе, а і за весь цивілізований світ. І тоді почали приймати рішення, що стосуються озброєнь. Я думаю, що і по літаках прийде час, повірте", - відзначив Завітневич.

Голова Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки й оборони зауважив, що гучні заяви президента США Джо Байдена та прем’єра Британії Бориса Джонсона про те, що їх країни нададуть України стільки зброї, скільки буде необхідно, є також важливими. Більшість стратегічних партнерів України орієнтуються й на рішення інших країн.

"Вони можуть допомагати не сильно це афішуючи. На ці процеси потрібен час, мені шкода, що через це ми втрачаємо людей та інколи території. Але все одно, мені здається, що розуміння у всіх вже є, що ця війна нікого не обійде", - додав Завітневич.