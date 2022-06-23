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Украина получит новейшую ПВО из Германии, которой нет у Бундесвера, - Мельник

Новина українською →
Берлин, Четверг 23 июня 2022 16:11
Украина получит новейшую ПВО из Германии, которой нет у Бундесвера, - Мельник Фото: посол Украины в Германии Андрей Мельник (germany mfa gov ua)
Автор: Юлия Бойко

Германия передаст Украине новейший зенитно-ракетный комплекс для противовоздушной обороны (ПВО), которого еще нет у немецкой армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла в Германии Андрея Мельника для "Укринформа".

По его словам, украинская сторона работает с Германией над поставками в короткой и среднесрочной перспективе.

"В частности, я надеюсь на поддержку со стороны Берлина в закупке последующих 10 стационарных систем ПВО IRIS-T, которые считаются одними из самых крутых в мире и в течение следующих лет могут обеспечить безопасное небо над Украиной", - отметил Мельник.

Он подчеркнул, что дипломатам удалось в тесном закулисном взаимодействии с производителем Diehl Defence преодолеть политическое сопротивление и добиться заключения контракта на закупку первой такой системы стоимостью 178 млн евро. Причем, за счет правительства Германии.

"За это отдельная благодарность канцлеру Шольцу. Кстати, даже у Бундесвера нет пока такой ПВО", - добавил Мельник.

Отметим, по данным немецких СМИ, речь идет о поставке ракетной системы средней дальности IRIS-T SLS. С помощью увеличенной ракеты и благодаря радиолокационному наведению система может поражать воздушные цели на расстоянии до 40 км. Радиолокационная станция выявляет цели в радиусе 250 км.

Напомним, ранее появился полный список вооружений, которые Германия намерена передать Украине.

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