"Придем как за Бен Ладеном". Данилов пригрозил трибуналом для российских военных

"Убежден, что предстоящий трибунал над российскими преступниками станет показательным как для всего мира, так и для самой России, поскольку война с Украиной, помимо всего прочего, запустила процесс ликвидации самого путинского режима", - отметил он.

Он также подчеркнул, что украинский народ "перемолол не одну империю" и от этого стал только крепче и выносливее.

"Вы убиваете наших детей, женщин, пожилых людей! Мы всех и все помним, никого и никогда не забудем! Вы нигде не скроетесь: ни за заборами ваших домов, ни на виллах в Майяме, ни на яхте на Сейшелах или в бункере на Урале. Найдем и придем или как за Эйхманом, или как за Бен Ладеном. Ваши преступления в документах, а память о них раскаленным железом в сердцах. В наших списках и те, кто отдавал приказы, и те, кто их выполнял - наводил прицел ракетного удара по нашим мирным городам. Вы пришли на нашу землю и в наши семьи - мы придем к вам", - добавил Данилов.

Отметим, Усама Бен Ладен - это международный террорист, основатель "Аль-Каиды" (взяла ответственность за теракты 11 сентября 2001 года в США), был ликвидирован в 2011 году американскими военными в Пакистане.

Адольф Эйхман - немецкий оберштурмбаннфюрер СС, отвечал за "решение еврейского вопроса", в 1960 году был похищен агентами "Моссада" и казнен в Израиле.