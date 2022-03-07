Суд в Гааге сегодня начнет слушанья о геноциде по иску Украины против РФ

Сегодня в Международном суде ООН начинаются слушания по иску Украины против России по делу об обвинениях в геноциде. Украинская делегация представит в Гааге правовую позицию по делу против России.

"После Второй мировой войны международное сообщество объединилось, чтобы признать два фундаментальных принципа: защиту суверенных государств от агрессии и защиту людей от грубых нарушений прав человека, в частности, совершение геноцида", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Россия манипулирует международным правом и, в частности, Конвенцией от 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, которая является фундаментальным международным договором в области защиты прав человека и использовала ее для вооруженной агрессии против Украины.

Украинская делегация обращается в Международный суд ООН с просьбой назначить следующие меры пресечения по делу с целью прекращения кровопролития: