Придатні до служби українці мають повернутись на Батьківщину, - міністр оборони Польщі

Усі придатні до військової служби молоді українці повинні перебувати в Україні та брати участь у її обороні від російської агресії.
Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі TVP Info.
Польський міністр висловив невдоволення поведінкою деяких українських громадян за кордоном. Він зазначив, що роз'їжджати на автомобілях за мільйони злотих під час війни є неправильним.
"Усі молоді, придатні до бойових дій українці мають бути в Україні й там служити батьківщині", - наголосив Косіняк-Камиш.
Водночас очільник Міноборони Польщі розкритикував місцевих ультраправих політиків та опозиційну партію "Право і справедливість". За його словами, вони підігрівають небезпечні антиукраїнські настрої.
"Подивіться, до чого ми дійшли сьогодні: народ, який заслуговує на Нобелівську премію миру - Польща, поляки - за те, що відкрили свої серця й двері своїх домівок, не створюючи таборів для біженців, прийняли 3 мільйони біженців. А сьогодні цей фанатизм, який вибухнув, перетворився на щось просто дуже небезпечне", - заявив він.
Нагадаємо, у липні Європейська комісія має представити наймасштабніші з 2022 року зміни до директиви про тимчасовий захист українських біженців.
За інформацією ЗМІ, право на тимчасовий захист можуть пов'язати з наявністю спеціальної довідки про немобілізацію, яку видаватимуть уповноважені органи України.
РБК-Україна також писало, що для українців, які планують повернення з-за кордону, запрацювала спеціальна платформа "Додому".
Сервіс допомагає сформувати покроковий план повернення, зокрема щодо пошуку житла, працевлаштування, оформлення документів і влаштування дітей до навчальних закладів.