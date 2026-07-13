Придатні до служби українці мають повернутись на Батьківщину, - міністр оборони Польщі

Польський міністр висловив невдоволення поведінкою деяких українських громадян за кордоном. Він зазначив, що роз'їжджати на автомобілях за мільйони злотих під час війни є неправильним.

"Усі молоді, придатні до бойових дій українці мають бути в Україні й там служити батьківщині", - наголосив Косіняк-Камиш.

Водночас очільник Міноборони Польщі розкритикував місцевих ультраправих політиків та опозиційну партію "Право і справедливість". За його словами, вони підігрівають небезпечні антиукраїнські настрої.

"Подивіться, до чого ми дійшли сьогодні: народ, який заслуговує на Нобелівську премію миру - Польща, поляки - за те, що відкрили свої серця й двері своїх домівок, не створюючи таборів для біженців, прийняли 3 мільйони біженців. А сьогодні цей фанатизм, який вибухнув, перетворився на щось просто дуже небезпечне", - заявив він.

Нагадаємо, у липні Європейська комісія має представити наймасштабніші з 2022 року зміни до директиви про тимчасовий захист українських біженців.

За інформацією ЗМІ, право на тимчасовий захист можуть пов'язати з наявністю спеціальної довідки про немобілізацію, яку видаватимуть уповноважені органи України.