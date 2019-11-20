Прибытие возвращенных Россией кораблей ожидается сегодня вечером

Украинские буксиры "Гайдамака", "Сапфир" и "Титан", которые забрали из оккупированного Крыма захваченные ФСБ военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", приближаются к порту Очакова (Николаевская область). Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на данные на сайте Marine Traffic.

Кроме того, отмечается, что источники "Крым.Реалии" сообщают, что прибытие кораблей ожидается сегодня вечером.

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РБК-Украина писало, что переданные Россией корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" пройдут тщательную проверку и экспертизу.

Ранее командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что возвращенные Россией корабли подходят к территориальным водам Украины, своим ходом не идут, "россияне их угробили". Воронченко отметил, что корабли подойдут примерно через 16 часов (ночью 21 ноября).

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что передача захваченных украинских кораблей не связана с решением трибунала ООН.