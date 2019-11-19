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В ВМС назвали сроки прибытия возвращенных Россией кораблей

Новости » Политика     19.11.2019 - 11:56
В ВМС назвали сроки прибытия возвращенных Россией кораблей
Фото: Игорь Воронченко (mil.gov.ua)

Прибытие кораблей ожидается 20-21 ноября

Возвращенные Россией корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" прибудут в украинские порты в течение ближайших дней. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил командующий Военно-морских сил Игорь Воронченко.

По его словам, прибытие кораблей ожидается в ближайшее время.

"Ориентировочно 20-21 ноября", - отметил Воронченко.

Напомним, накануне Российская Федерация вернула Украине корабли, которые были захвачены в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что на более позднем этапе Международного трибунала по морскому праву украинская сторона сможет говорить о компенсации за захват Россией кораблей и моряков. Отметим, первые слушания Международного трибунала по морскому праву состоятся 21 ноября.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача захваченных украинских кораблей не связана с решением трибунала ООН, который ранее обязал Россию сделать это. Кроме того, данный факт российская сторона не связывает и с подготовкой встречи в нормандском формате, которая запланирована на 9 декабря.

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