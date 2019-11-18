Переданные корабли пройдут проверку и экспертизу, - МИД

Фото: украинские корабли (mil.in.ua)

Арбитражный спор продолжится, несмотря на передачу моряков и кораблей

Переданные Россией корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" пройдут тщательную проверку и экспертизу. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

В МИД подчеркнули, что согласно приказу Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019, Российская Федерация должна была безотлагательно передать корабли Украине.

"После тщательной проверки и экспертизы станет ясно, в каком состоянии возвращены украинские корабли, были ли изъяты оборудование и документация", - говорится в сообщении.

Также в МИД напомнили, что 1 апреля 2019 года Украина сообщила РФ о споре о нарушении иммунитета военных кораблей и членов экипажей.

"Несмотря на возвращение моряков и кораблей, спор продолжается, сформирован арбитражный суд, и уже 21-22 ноября в Гааге состоятся первые процессуальные слушания, на которых будут определены дальнейшие процедурные вопросы рассмотрения дела", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что передача захваченных украинских кораблей не связана с решением трибунала ООН. Российская сторона настаивает, что на этих кораблях якобы было совершено "нарушение государственной границы Российской Федерации".

Военно-морские силы Украины сегодня подтвердили передачу захваченных Россией украинских кораблей.