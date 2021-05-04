Прибыль "Нафтогаза" в 1 квартале 2021 составит 10 млрд грн, - Ватерландер

"Хотя в 4 квартале 2020 г. у нас были незначительные убытки, я вижу, что в 1 квартале 2021 г. "Нафтогаз" получит 10 млрд грн прибыли. В прошлом году цены на газ были исторически низкими. Все нефтегазовые компании имели трудности в первом полугодии 2020 г. Но я могу подтвердить, что наша доходность значительно возросла", - заявил он.

По его словам, трансформации внутри компании и завершение реформы рынка газа, которое проводит правительство, помогают сделать компанию прибыльной.

"У нас все еще есть значительные долги из прошлого. В нашей бухгалтерской отчетности за 2020 г. согласно МСФО мы предусмотрели убытки по долгам. Руководство разочаровано убытками за 2020 г., которые возникли в результате этого. Но на сейчас, проблемная задолженность больше не будет влиять на результаты "Нафтогаза" в будущем", - добавил Ватерландер