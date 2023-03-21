Прибуток зріс більш ніж удвічі: скільки банків України заробили на початку 2023 року

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-лютому 2023 року склав 21,478 млрд гривень. Це у 2,2 рази більше, ніж роком раніше (7,145 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

Нагадаємо, платоспроможні банки України за 2022 рік отримали 24,716 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це в 3,1 рази менше, ніж рекордний прибуток 2021 року (77,376 млрд гривень).

За даними НБУ, доходи банків за січень-лютий 2023 року зросли на 32,9% до 65,825 млрд гривень,

Як повідомляло РБК-Україна, прибуток українських банків виріс за 2021 рік майже вдвічі до рекордного рівня. Прибуток склав 77,376 млрд гривень. Це на 95,2% більше, ніж роком раніше (39,727 млрд гривень).

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