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Прибуток зріс більш ніж удвічі: скільки банків України заробили на початку 2023 року

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Україна, Вівторок 21 березня 2023 11:14
Прибуток зріс більш ніж удвічі: скільки банків України заробили на початку 2023 року Фото: банки України показали прибуток 21,5 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-лютому 2023 року склав 21,478 млрд гривень. Це у 2,2 рази більше, ніж роком раніше (7,145 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-лютий 2023 року зросли на 32,9% до 65,825 млрд гривень,

Прибуток зріс більш ніж удвічі: скільки банків України заробили на початку 2023 року

Витрати банків зросли на 11,9% до 44,347 млрд гривень.

Прибуток зріс більш ніж удвічі: скільки банків України заробили на початку 2023 року

Нагадаємо, платоспроможні банки України за 2022 рік отримали 24,716 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це в 3,1 рази менше, ніж рекордний прибуток 2021 року (77,376 млрд гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, прибуток українських банків виріс за 2021 рік майже вдвічі до рекордного рівня. Прибуток склав 77,376 млрд гривень. Це на 95,2% більше, ніж роком раніше (39,727 млрд гривень).

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