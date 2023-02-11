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Рейтинг банків України: хто отримав найбільше прибутків та збитків за 2022 рік

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Україна, Субота 11 лютого 2023 09:51
Рейтинг банків України: хто отримав найбільше прибутків та збитків за 2022 рік Фото: рейтинг прибутковості банків очолив ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Платоспроможні банки України за січень-листопад 2022 року отримали 24,716 млрд. гривень прибутку після оподаткування. Це в 3,1 рази менше, ніж рекордний прибуток 2021 року (77,376 млрд. гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 30,252 млрд гривень.

За даними НБУ, далі йдуть банки іноземних банківських груп Укрсиббанк - 3,534 млрд гривень, Райффайзен Банк - 2,819 млрд гривень та Сітібанк - 2,403 млрд гривень.

Рейтинг банків України: хто отримав найбільше прибутків та збитків за 2022 рік

За даними НБУ, 46 із 67 банків отримали прибуток на суму 45,560 млрд гривень, а 21 банк показали збитки на 20,844 млрд гривень.

Найбільший збиток показав банк близьких до Путіна російських олігархів Сенс Банк (раніше - Альфа-банк) - 6,965 млрд гривень. Далі йдуть державні Укрексімбанк - 6,886 млрд гривень та Укргазбанк - 2 757 млрд гривень.

Рейтинг банків України: хто отримав найбільше прибутків та збитків за 2022 рік

Як повідомляло РБК-Україна, прибуток українських банків виріс за 2021 рік майже вдвічі до рекордного рівня. Прибуток склав 77,376 млрд гривень. Це на 95,2% більше, ніж роком раніше (39,727 млрд гривень).

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