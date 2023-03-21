ua ru
Вт, 21 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Прибыль выросла более чем вдвое: сколько банки Украины заработали в начале 2023 года

Новина українською →
Украина, Вторник 21 марта 2023 11:14
Прибыль выросла более чем вдвое: сколько банки Украины заработали в начале 2023 года Фото: банки Украины показали прибыль 21,5 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-феврале 2023 года составила 21,478 млрд гривен. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее (7,145 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-февраль 2023 года выросли на 32,9% до 65,825 млрд гривен,

Прибыль выросла более чем вдвое: сколько банки Украины заработали в начале 2023 года

Расходы банков выросли на 11,9% до 44,347 млрд гривен.

Прибыль выросла более чем вдвое: сколько банки Украины заработали в начале 2023 года

Напомним, платежеспособные банки Украины за 2022 год получили 24,716 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это в 3,1 раза меньше, чем рекордная прибыль 2021 года (77,376 млрд гривен).

Как сообщало РБК-Украина, прибыль украинских банков выросла за 2021 год почти в 2 раза до рекордного уровня. Прибыль составила 77,376 млрд гривен. Это на 95,2% больше, чем годом ранее (39,727 млрд гривен).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины банки
NEWS
Помогает ли перевод часов экономить электроэнергию: ответ эксперта
Помогает ли перевод часов экономить электроэнергию: ответ эксперта
DAILY
Родители погибли в Мариуполе, дети – под Киевом. История военной, чью семью убила Россия
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Родители погибли в Мариуполе, дети – под Киевом. История военной, чью семью убила Россия