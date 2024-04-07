Прибутки від заморожених активів РФ навряд чи спрямують на зброю для України, - ОП

"Прибутки від розміщених активів, це 7-8 млрд доларів на рік в Європейській зоні, які Росія генерує з розміщених в Європейському союзі коштів, я думаю, реалістично говорити, що ці кошти будуть використовуватися або на пряму допомогу бюджету, або на відбудову. Але навряд чи на зброю. Втім ця пропозиція теж розглядається", - сказав він.

Інша дискусія - це конфіскація основної суми суверенних активів Росії, які були заморожені. Йдеться про понад 300 млрд доларів. В Офісі президента сподіваються, що зрушення у цьому питанні будуть після найближчого саміту G7.

"Тут є різні позиції різних держав. Останні пів року ми так відчуваємо, що лідерство взяли США за цей трек. Деякі країни, особливо країни Глобального Півдня, висловлюють певні застереження з приводу конфіскації суверенних активів, мовляв, це призведе до ще більшої кризи у відносинах з Росією", - пояснив Власюк.