Доходы от замороженных активов РФ вряд ли направят на оружие для Украины, - ОП

"Доходы от размещенных активов, это 7-8 млрд долларов в год в Европейской зоне, которые Россия генерирует из размещенных в Европейском союзе средств, я думаю, реалистично говорить, что эти средства будут использоваться либо на прямую помощь бюджету, либо на восстановление. Но вряд ли на оружие. Впрочем, это предложение тоже рассматривается", - сказал он.

Другая дискуссия - это конфискация основной суммы заверенных суверенных активов России. Речь идет о более чем 300 млрд долларов. В Офисе президента надеются, что сдвиги по этому вопросу будут после ближайшего саммита G7.

"Здесь есть разные позиции разных государств. Последние полгода мы так чувствуем, что лидерство взяли США за этот трек. Некоторые страны, особенно страны Глобального Юга, высказывают определенные оговорки по поводу конфискации суверенных активов, мол, это приведет к еще большему кризису в отношениях с Россией", - объяснил Власюк.