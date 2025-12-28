ua en ru
Прибутки швидко падають: китайська промисловість зіткнулася з проблемами

Китай, Неділя 28 грудня 2025 22:52
Прибутки швидко падають: китайська промисловість зіткнулася з проблемами Ілюстративне фото: попри усі сподівання, китайська промисловість втрачає гроші (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Китаї значно пришвидшилися темпи падіння прибутків промислових компаній, що показало хиткість відновлення китайської економіки. Слабкий внутрішній попит в країні перекрив експортні надходження.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Зазначається, що прибутки китайських компаній в листопаді 2025 року показали найшвидші темпи падіння за весь рік. Держстат КНР (NBS) у звіті, опублікованому 27 грудня, визнав падіння прибутків компаній на 13,1% у річному вимірі - і це після того, як у жовтні прибутки скоротилися на 5,5%.

Падіння прибутків компаній відбулося попри те, що китайські економісти очікували зростання через гарні показники товарного експорту. Паралельно в Китаї йде дефляція цін виробників. Все це зберігає сильний тиск на китайську владу, яка змушена шукати шляхи для посилення споживання з боку домогосподарств - воно залишається хронічно слабким.

Китайські експерти зберігають обережний оптимізм, попри те, що спостерігається загальне охолодження економічної активності в четвертому кварталі. Сподівання ґрунтуються на скороченні інвестицій, посилення конкуренції та заробітках на експорті.

Загалом 2025 рік став одним з найгірших для промислових прибутків Китаю, оскільки за 11 місяців року річне зростання через результати листопаду склало 0,1%. За підсумками жовтня в річному вимірі зростання прибутків промисловості Китаю складало 1,9%.

Зазначимо, що Китай наразі не демонструє готовності долучитися до мирного врегулювання війни. Дії Пекіна лише посилюють фінансові можливості Росії для продовження агресії проти України. Фактично, Китай перетворив Росію на свій сировинний придаток та інструмент для тиску.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомляв, що більшість комплектуючих для російських дронів і ракет постачає Китай. Частка китайських комплектуючих зросла з початку повномасштабного вторгнення.

У червні РБК-Україна повідомляло, що Китай став ключовим постачальником для російської військової машини. Існують також припущення, що Пекін міг передавати летальну зброю.

Китай Економічна криза
