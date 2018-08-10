Приближение к выборам ускорит запуск антикоррупционного суда, - Сытник

Сытник добавил, что из-за подготовки к запуску ВАКС в судах ускорят рассмотрение коррупционных дел

Приближение к предвыборному периоду может способствовать скорейшему запуску работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник, передает корреспондент РБК-Украина.

"Очень часто меня спрашивают, а когда же он будет создан - ваши прогнозы. Я редко даю прогнозы, скажу только одно. То, что мы входим в избирательный период. Возможно, это также будет способствовать тому, что этот суд будет запускаться как можно быстрее. Потому что нужно рассказывать избирателям. Поэтому оптимистично настроен в этом направлении", - сообщил Сытник.

Он также добавил, что из-за подготовки к запуску ВАКС в судах ускорят рассмотрение коррупционных дел.

"Я не исключаю того, что сейчас все фигуранты, которые находятся в судах... основную часть этих фигурантов, вы знаете. Сейчас будут ускорять рассмотрение в судах. Насколько у нас есть информация, то очень боятся этой институции", - добавил он.

Напомним, Сытник заявил, что во время проведение конкурса в ВАКС возможно давление на кандидатов на должности судей.