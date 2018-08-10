Наближення до виборів пришвидшить запуск антикорупційного суду, - Ситник

Ситник додав, що через підготовку до запуску ВАКС у судах пришвидшать розгляд корупційних справ

Наближення до передвиборчого періоду може сприяти скорішому запуску роботи Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник, передає кореспондент РБК-Україна.

"Дуже часто мене запитують, а коли ж він буде створений - ваші прогнози. Я рідко даю прогнози, скажу тільки одне. Те, що ми входимо у виборчий період. Можливо, це також сприятиме тому, що цей суд буде запускатися якомога швидше. Тому що потрібно розповідати виборцям. Тому оптимістично налаштований в цьому напрямку", - повідомив Ситник.

Він також додав, що через підготовку до запуску ВАКС у судах пришвидшать розгляд корупційних справ.

"Я не виключаю того, що зараз всі фігуранти, які перебувають в судах… основну частину цих фігурантів, ви знаєте. Зараз будуть прискорювати розгляд в судах. Наскільки в нас є інформація, то дуже бояться цієї інституції", - додав він.

Нагадаємо, Ситник заявив, що під час проведення конкурсу до ВАКС можливий тиск на кандидатів на посади суддів.