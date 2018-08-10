В НАБУ предупредили о давлении во время конкурса в ВАКС
По словам Сытника, кандидатам нужно готовиться к давлению во время конкурса на занятие должностей в суде
Во время проведения конкурса на должности судей в Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) возможно давление на кандидатов. Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает корреспондент РБК-Украина.
По словам Сытника, на сегодняшний день объявлен конкурс на занимание должностей в суде.
"Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к тем, кто подходит по квалификационным требованиям для того, чтобы занять должность в Высшем антикоррупционном суде. Я сразу предупреждаю, что работа будет очень не простая. Готовьтесь к давлению. Призываю всех неравнодушных прийти на конкурс", - сообщил Сытник.
Напомним, ранее сообщалось, что Высшая квалификационная комиссия судей начала принимать документы на участие в конкурсах на должности судей Высшего антикоррупционного суда и Верховного суда.
Ранее сообщалось, что в Верховный суд будет набрано еще 78 судей.
Отметим, 2 августа президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием ЗУ "О Высшем антикоррупционный суд".