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Президенты Польши и Литвы согласовали совместный план по Беларуси

Варшава, Среда 12 августа 2020 23:31
Президенты Польши и Литвы согласовали совместный план по Беларуси
Фото: протесты в Беларуси (twitter.com)
Автор: Инна Собора

Он предусматривает мирное урегулирование ситуации

Президенты Польши и Литвы согласовали совместные действия по Беларуси на фоне протестов после выборов президента. Они подготовили "план из трех пунктов".

Об этом сообщает "Польское радио".

Региональный план для Беларуси будет включать прекращение насилия, освобождение задержанных лиц и начало переговоров "круглого стола" между представителями власти и гражданами. Польша и Литва также адресовала предложения участия в этом посредничестве другим партнерам.

"Мы готовы поддержать реализацию такого трипунктного плана", - заявил глава кабинета президента Польши.

Он отметил, что использование этой инициативы - это внутреннее решение Беларуси.

Президент Литвы Гитанас Науседа со своей стороны заявил, что Беларуси необходимо мирное урегулирование внутренней политической ситуации.

"Если эту инициативу воспримут негативно, то останутся все другие альтернативы, которые сейчас обсуждают в Литве и в Европейском союзе. Я говорю также о санкциях на национальном и евросоюзном уровнях", - заявил Науседа.

Ранее Науседа призвал Евросоюз обсудить санкции против Беларуси в ответ на репрессии оппозиционеров.

РБК-Украина писало, что в пятницу, 14 августа, глава Министерства иностранных дел Евросоюза собираются на чрезвычайную видеоконференцию из-за ситуации в Беларуси.

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