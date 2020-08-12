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Литва представила план разрешения кризиса в Беларуси

Вильнюс, Среда 12 августа 2020 17:12
Литва представила план разрешения кризиса в Беларуси
Фото: Гитанас Науседа (facebook.com/ualietuva)
Автор: РБК-Украина

План подготовлен совместно с Латвией и Польшей

На фоне протестов в Беларуси Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса. Он включает в себя три пункта.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает издание 15min.lt.

"Ситуация в Беларуси по-прежнему вызывает серьезную озабоченность. Продолжает литься кровь, людей продолжают преследовать, а журналистов сажают в тюрьмы. Мы, как соседняя страна, вместе с другими странами региона ищем пути выхода из этого кризиса", - заявил Науседа.

Он также отметил, что лидеры Латвии, Польши и Литвы подготовили план, который состоит из трех пунктов. Во-первых, власти Беларуси должны прекратить применение силы против своих граждан. Во-вторых, освободить задержанных и политзаключенных.

"В-третьих, белорусские власти должны возобновить диалог со своим гражданским обществом. Формирование национального совета из представителей правительства и гражданского общества могло бы стать подходящим решением в этом направлении", - добавил Науседа.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал выборы в Беларуси несправедливыми и призвал прекратить насилие в отношении демонстрантов.

На третий день протестов действующий президент Александр Лукашенко собрал Совет безопасности и назвал главные задачи с учетом ухудшения ситуации в стране.

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