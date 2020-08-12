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Ситуация в Беларуси: главы МИД Евросоюза собирают чрезвычайную видеоконференцию

Варшава, Среда 12 августа 2020 10:45
Ситуация в Беларуси: главы МИД Евросоюза собирают чрезвычайную видеоконференцию
Фото: протесты в Беларуси (Наша Нива)
Автор: Анастасия Рокитна

Стороны также обсудят ситуацию в Турции, Венесуэле и Ливане

В пятницу, 14 августа, главы Министерств иностранных дел Евросоюза собираются на чрезвычайную видеоконференцию. Главной темой заседания является ситуация в Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Польши.

Стороны также обсудят ситуацию в Турции, Венесуэле и Ливане.

Напомним, ситуация в Беларуси ухудшилась после отъезда главной оппонентки действующей власти Светланы Тихановской. Этой ночью в стране была новая волна протестов. Были задержаны тысячи людей.

В Минске были очередные столкновения протестующих и милиции. Правоохранители использовали светошумовые гранаты, резиновые пули.

Ранее сообщалось, что Совет Европы может собраться на внеочередное заседание из-за протестов в Беларуси.

Отметим, МИД Эстонии вызвал посла Беларуси в связи с акциями протеста.

Кроме того, Евросоюз изучает возможность введения санкций в отношении Беларуси.

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