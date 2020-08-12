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Президенти Польщі та Литви узгодили спільний план по Білорусі

Варшава, Середа 12 серпня 2020 23:31
Президенти Польщі та Литви узгодили спільний план по Білорусі
Фото: протести в Білорусі (Tyt.by)
Автор: Инна Собора

Він передбачає мирне врегулювання ситуації

Президенти Польщі та Литви узгодили спільні дії щодо Білорусі на фоні протестів після виборів президента. Вони підготували "план із трьох пунктів".

Про це повідомляє "Польське радіо".

Регіональний план для Білорусі включатиме припинення насильства, звільнення затриманих осіб та початок переговорів "круглого столу" між представниками влади та громадянами. Польща та Литва також адресувала пропозиції участі у цьому посередництві іншим партнерам.

"Ми готові підтримати реалізацію такого трипунктного плану", - заявив голова кабінету президента Польщі.

Він зазначив, що використання цієї ініціативи - це внутрішнє рішення Білорусі.

Президент Литви Гітанас Науседа зі свого боку заявив, що Білорусі необхідне мирне врегулювання внутрішньої політичної ситуації.

"Якщо цю ініціативу сприймуть негативно, то залишаться всі інші альтернативи, які нині обговорюють у Литві та в Європейському союзі. Я говорю теж про санкції на національному та євросоюзному рівні", - заявив Науседа.

Раніше Науседа закликав Євросоюз обговорити санкції проти Білорусі у відповідь на репресії опозиціонерів.

РБК-Україна писало, що у п'ятницю, 14 серпня, голови Міністерств закордонних справ Євросоюзу збираються на надзвичайну відеоконференцію через ситуацію в Білорусі.

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