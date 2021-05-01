Таджикистан опроверг сообщение погранслужбы Киргизии об обстреле жилых домов
Таджикистан опровергает сообщение погранслужбы Киргизии об обстреле жилых домов. Утверждают, что придерживаются перемирия.
Об этом сообщает "Азия-Плюс".
Отмечается, что распространенная информация погранслужбы Киргизии не действительна.
"Таджикистан не открывал огонь ни по местным жителям и ни по их домам. Мы придерживаемся достигнутого соглашения и наши военные и техника находятся на исходных позициях", - сказал источник в силовом блоке правительства.
Однако издание сообщает, что слышна стрельба в пограничном селе Сомониен. По данным "Азия-Плюс" стреляли с кыргызской стороны, а потом с таджикской им ответили.
Ранее погранслужба Киргизии заявила, что таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам и гражданам в местности Арка Лейлекского района Баткенской области.
Также сообщалось, что в направлении таджикско-кыргызской госграницы на территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники.
Ранее власти Киризии сообщили, что за два дня в результате конфликта на границе между Киргизией и Такджикистаном погиб 31 человек. Ранения получили 123 человека.