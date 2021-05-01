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Таджикистан опроверг сообщение погранслужбы Киргизии об обстреле жилых домов

Новина українською → Суббота 01 мая 2021 12:04
Таджикистан опроверг сообщение погранслужбы Киргизии об обстреле жилых домов Фото: Таджикистан опровергает обстрел жилых домов (gps.gov.kg)
Автор: РБК-Украина

Таджикистан опровергает сообщение погранслужбы Киргизии об обстреле жилых домов. Утверждают, что придерживаются перемирия.

Об этом сообщает "Азия-Плюс".

Отмечается, что распространенная информация погранслужбы Киргизии не действительна.

"Таджикистан не открывал огонь ни по местным жителям и ни по их домам. Мы придерживаемся достигнутого соглашения и наши военные и техника находятся на исходных позициях", - сказал источник в силовом блоке правительства.

Однако издание сообщает, что слышна стрельба в пограничном селе Сомониен. По данным "Азия-Плюс" стреляли с кыргызской стороны, а потом с таджикской им ответили.

Ранее погранслужба Киргизии заявила, что таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам и гражданам в местности Арка Лейлекского района Баткенской области.

Также сообщалось, что в направлении таджикско-кыргызской госграницы на территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники.

Ранее власти Киризии сообщили, что за два дня в результате конфликта на границе между Киргизией и Такджикистаном погиб 31 человек. Ранения получили 123 человека.

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