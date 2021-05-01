Таджикистан опроверг сообщение погранслужбы Киргизии об обстреле жилых домов

Отмечается, что распространенная информация погранслужбы Киргизии не действительна.

"Таджикистан не открывал огонь ни по местным жителям и ни по их домам. Мы придерживаемся достигнутого соглашения и наши военные и техника находятся на исходных позициях", - сказал источник в силовом блоке правительства.

Однако издание сообщает, что слышна стрельба в пограничном селе Сомониен. По данным "Азия-Плюс" стреляли с кыргызской стороны, а потом с таджикской им ответили.