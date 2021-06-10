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Президенту Албании объявили импичмент

Автор: Артур Родивилов

Албанские депутаты проголосовали за импичмент президенту Илиру Мети за нарушение Конституции перед выборами в Албании. Депутаты приняли решение во время внеочередного голосования в среду.

Об этом сообщает Euronews

Как отмечает издание, голосование состоялось после отчета временной следственной комиссии, которая пришла к выводу, что Мета нарушил 16 статей Конституции накануне выборов в Албании 25 апреля.

Мету обвинили в том, что он не выполнил своего долга гарантировать национальное единство и поддержал оппозицию на недавних выборах.

В отчете комиссии рекомендуется отстранить президента от должности за год до окончания срока.

Парламент Албании решил провести внеочередное заседание, посвященное импичменту президента страны якобы за нарушение им Конституции.

Напомним, в парламенте Армении не исключили возможность импичмента президента Армена Саркисяна.

Комитет по иностранным делам, обороне и безопасности верхней палаты парламента Чехии внес в сенат постановление об импичменте президенту страны Милошу Земану.

Причиной для отставки сенат считает его поведение в ситуации, связанной с атакой во Врбетице.

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Новости Украины импичментАлбания