Президенту Албанії оголосили імпічмент

Як зазначає видання, голосування відбулося після звіту тимчасової слідчої комісії, яка дійшла висновку, що Мета порушив 16 статей Конституції напередодні виборів в Албанії 25 квітня.

Мета звинуватили в тому, що він не виконав свого обов'язку гарантувати національну єдність і підтримав опозицію на недавніх виборах.

У звіті комісії рекомендується усунути президента з посади за рік до закінчення терміну.

Парламент Албанії вирішив провести позачергове засідання, присвячене імпічменту президента країни нібито за порушення ним Конституції.